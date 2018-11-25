Xiaomi Hangi Modellerine Güncelleme Desteğini Kesiyor?

Hali hazırda telefonu olanlar veya yakın zaman inde Xiaomi telefon almayı düşünenler, bu yazıyı okumadan telefon almayın çünkü bir sonraki Miui Güncellemesini almayacak cihazlar belli oldu. Bu haberden sonra bu telefonları satın almak istemeyebilirsiniz.

Bazı haberlere göre Xiaomi, bazı cihazlarınız bir sonraki arayüz güncellemesine sokmayacak. Alt tarafı bir arayüz güncellemesi demeyin. Xiaomi , Android güncellemelerini elbette arayüz güncellemesiyle birlikte sunuyor.

İşte o modeller;

1. Redmi Note 3 Pro

2. Mi 5

3. Mi 4

4. Mi 4C

5. Mi 4s

Şimdilik açıklanan cihazlar bu kadar. Bundan sonra bu cihazların resmi olarak herhangi bir güncelleme almayacağını ve desteklenmeyeceğini bildirelim.

Xiaomi elbette bir çok cihazın resmi olarak destek veriyor. Hatta bu desteğini çok uzun süre sürdürüyor. Zaten listedeki cihazlar artık tarih olmak üzere. Bu açıdan sizlerinde yeni cihazlara yönelmesini tavsiye ediyoruz.