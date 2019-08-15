Xiaomi Gaming Laptop Özellikleri Nedir?

Yarın tanıtılması beklenen Xiaomi’nin oyuncu laptopu hakkında bir kaç detay ortaya çıktı. Telefonlarıyla ünlü marka şimdi de ileri düzey oyuncu bilgisayarları geliştireceğini kısa süre önce açıklamıştı. Antutu skorlarına baktığınız zaman dünyanın en performanslı telefonlarını üreten şirket, bakalım bilgisayar konusunda başarılı olabilecek mi? En önemlisi bu bilgisayar ülkemizde satılabilecek mi?

3 farklı model üretilecek

Xiaomi’nin oyuncu bilgisayarı 3 farklı donanıma sahip modeller şeklinde tanıtılacak. Yarın yani 4 Ağustos 2019 günü tanıtılması beklenen cihazların ilkinde bilinen detaylar şu şekilde;

En yüksek donanımlı model olacak bu bilgisayarda 9. nesil i7 işlemciyle birlikte RTX 2060 ekran kartı bulunacak. Bununla birlikte 16Gb ram ve 512Gb SDD kullanılacak.

Orta segment modelde ekran kartı değişecek. Bu modelde ekran kartı olarak RTX 1060Ti tercih edilmiş.

Ekonomik olacağı söylenen Xiaomi oyuncu laptopunun son modelinde ise 9. nesil i5 işlemci kullanılırken ekran kartıyla ilgili bilgi verilmese de bununda 1050 modelinin olacağı konuşuluyor.

Xiaomi uzun zamandır laptop satıyor ama oyunculara özel laptop hiç üretmemişti.