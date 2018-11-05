Xiaomi Beklentilerini Karşıladı

Bu yıl için beklentilerini açıklayan Xioami şirketi daha sene dolmadan beklentilerini karşıladı. Başta 100 milyon satış hedefleyen şirket 10. ayda bu rakamı yakaladı. Açıklama yapan şirket gerçekleşen son sevkiyatla birlikte 100 milyon satış hedefini aştıklarını duyurdu. Peki Xiaomi’nin başarısı nereden geliyor?

Xiaomi farklı bir politika izliyor. Politikası gereği bir sene içinde birden çok amiral gemisi telefon piyasaya süren şirket rakiplerini oldukça zor durumda bırakıyor. Bu sene içinde ülkemizde de resmi mağazasını açan şirket dünya çapında genişlemeye devam ediyor.

Fiyat performans telefonları sunan Xioami şirketi ayrıca son zamanlardaki cihazlarıyla malzeme kalitesine de oldukça önem verirken yazılım konusunda da daha büyük bir çok şirketten çok daha iyi durumda diyebiliriz. Bunun yanında çevre birimleri ve giyilebilir teknolojiler de sunan şirket Çin’in parlayan yıldızı desek yalan olmaz.

Özellikle oyuncu telefonu duyurularıyla dikkat çeken ve dünyanın ilk 10Gb ramli telefonlarından birini duyuran Xiaomi şirketi bu ve benzeri ilklerle insanların ilgisini çekiyor.

Siz Xiaomi ürünlerini kullanıyor musunuz?