xHelper Nedir Nasıl Kaldırılır?

xHelper, Android tarafında tespit edilen ve çok sıkıcı bir kötücül yazılım olarak çeşitli güvenlik yazılım şirketlerinin dikkatini çekti. Bu kadar dikkat çekmesinin tek sebebi basit yöntemlerle hatta telefon fabrika ayarlarına döndürseniz bile silinemiyor olması. Bu açıdan oldukça tehlikeli olduğu söylenen virüs hakkında bütün bilinenler.

Reklam virüsü

xHelper’ın asıl amacı kişisel bilgilerinizi ya da kart bilgilerinizi çalma amacı taşımıyor. Sadece size zorunlu bildirimler gösterip reklamlara sizi yönlendiriyor. Geliştiricilerinin bu reklamlardan para kazandığı söyleniyor. Ama silinemediği için ileride daha büyük zararlara sebep olabileceğine dikkat çekiliyor.

xHelper virüsü 45 bin telefona bulaşmış durumda. Bu telefon sahipleri genelde Hindistanda ve Amerika’da yaşıyor. Peki nereden bulaşıyor diyorsanız harici uygulama yüklemenizi öneren sitelerden yayılıyor. Android uygulama nasıl yüklenir gibisinden size yol gösteren siteler bilinmeyen kaynaklara izin vermenizi sağlıyor ve daha sonrasında bu zararlı uygulamayı telefonunuza yüklüyor.

Silinmesi zor

Bazı kullanıcı geri bildirimlerine göre uygulama telefonu sıfırlasanız bütün dosyaları silseniz bile kendini yeniden yüklemeyi başarıyor. Bazı kullanıcılar ise ücretli antivürüs yazılımlarıyla bu xHelper virüsünü sildiklerini iddia ediyor.

Önlem almak için telefonunuzda uygulama yükleme kısmında bilinmeyen kaynaklara izin ver seçeneğini kapatın. Google Play dışında uygulama yüklemeyin.