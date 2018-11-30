WP – Accelerated Mobile Pages GÃ¼venlik AÃ§Ä±ÄŸÄ± Nedir?

WordPress kullananlar dikkat, bir eklentide gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bitdefender ‘dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶reÂ WP – Accelerated Mobile Pages eklentisinin bir sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± var ve 3. kiÅŸilere bu sitelere edilip yÃ¶netici izinleri verebiliyor.

Bu haberlerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re sonraÂ WP – Accelerated Mobile Pages eklentisi WordPress’in eklenti deposundan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Eklenti yazÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise gÃ¼venlik sorunu gidince ellerinin resmi olarak tekrar indirilebileceÄŸi sÃ¶ylendi.

WP – Accelerated Mobile Pages eklentisinin gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan nasÄ±l etkileniyorsunuz? Bu eklentide yer alan aÃ§Ä±k 3. ÅŸahÄ±slara siteye eriÅŸip reklam kodlarÄ± koymalarÄ± ve diÄŸer deÄŸiÅŸiklikleri yapmalarÄ± iÃ§in yÃ¶netici izni veriyor. Sitenizde sizin koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olduÄŸunuz reklamlar mÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz? O haldeÂ WP – Accelerated Mobile Pages ve benzeri gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± sahip eklentiyi kullanÄ±p kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±za bakÄ±n.

Bitdefender ayrÄ±ca bu aÃ§Ä±ktan etkilenip etkilenmediÄŸinizi anlamak iÃ§in kullanÄ±cÄ±lar kÄ±smÄ±nda sizin belirlemediÄŸiniz bir yÃ¶netici olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmeniz gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.