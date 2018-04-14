WordPress’te Yedek Nasıl Alınır?

WordPress dünyanın en çok kullanılan wen site yazılımıdır. Php üzerine kuruludur. Web sitesini WordPress üzerine kurdunuz ama nasıl koruyacaksınız? Web saldırıları olabiliyor siteniz hacklenebiliyor ya da en iyi ihtimal sitenizi başka bir sunucuya taşımak isteyebiliyorsunuz. Peki bu durumda ne yapacaksınız? WordPress’te veriler nasıl yedeklenir?

İki farklı yedekten bahsedeceğiz. Birincisi görünen taraf WordPress’in kendisi ve içeriğinizi yedekleyeceksiniz. Ama bu yeterli değil. Birde görünmeyen kısmı mysql yedeklemeniz gerekiyor. Bu sayede sunucu değiştirirken ya da bozulmuş verilerinizi geri getirirken sıkıntı çekmeyeceksiniz.

Dosya yedeklerinizi ftp üzerinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ya da cpanelinizin dosya klasörü kısmından yedekleme yapabilir ve verileri indirebilirsiniz. Mysql yedeklemesini ise şu şekilde yapıyorsunuz.

Cpanele giriş yapın.

Phpmyadmin kısmına girin.

Tablolar göründüğü zaman dışa aktar seçeneğiyle veritabanınızı dışarı aktarın.

Yedekleme bu şekilde yapılıyor. Daha sonra geri yükleme yaparken içe aktar seçeneğini kullanacaksınız.