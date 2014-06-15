WordPress Yorum URL Alanını Kapatma ve Öncekileri Silme

Başlık çok uzun oldu ama ne yazacağım konusunda size iyi bilgi verdi sanırım 🙂 Evet başlıkta yazılanı açıklamak gerekirse detaylıca, wordpress mevcut yorum alanında yorumcuya ait site adresini girdiği alanı kapatmak isteyenler için minik kod ve mevcut sitedeki yorumlardaki site adreslerini kaldırmak içinde minik sql kodu ile sizi bu işlemi yaptıracam.

Öncelikle belki bana kızacak olanlar vardır ama her gün gelen spamları spam eklentisi ile çözdüm ama manuel spamcıların o güzel yorumlarını ali veli adı ile değiştirerek yayınlamaktanda usanınca şahsen üzülerek bu kararı aldım. Çünkü bir ara adını soyadını yazan spamcıları onaylasam da baktım dur durak bilmiyorlar. Hele hele büyük sitelerden de bunların geldiğini görünce artık iş başa düştü.

WordPress Yorum Formundaki URL Alanını İptal Etme

Bu vereceğim kod yardımıyla url kısmını kapatabiliyorsunuz. Comment.php ile uğraşmadan kodu functions.php den yöneteceksiniz. Öncelikle buna benzer eklentilerde var ama bence en iyisi eklentisiz olmasıdır.

Öncelikle işlem yapmadan önce yedek alın temanızın öyle yapın. Bu arada cacheden dolayı olmadı ya filan demeyin cache silin edin sonra olmadı diye silmeyin kodu.

Kod:

//Yorumlardaki Website Kaldirma

add_filter(‘comment_form_default_fields’, ‘unset_url_field’);

function unset_url_field($fields){

if(isset($fields[‘url’]))

unset($fields[‘url’]);

return $fields;

}

Yukarıdaki kodu functions.php içinde sondaki “?>” karakterin önüne eklemeniz yeterlidir. Bu kod sonrasında url kısmı iptal olacaktır.

WordPress Yorumlarındaki URL’lileri Toplu Silme

Önceki işlem sonunda belki benim gibi kızıp bir cinnet herşeyi çözer diyerek alayını silmek isterseniz aşağıdaki kod imdadına yetişecektir. Bu kod ise sadece yorumlarda bulunan url leri silecektir. Yorumlar yine olduğu gibi kalacak.

Bunun için phpmyadmin’de database’nizi açıp orada sql çalıştıracaksınız. Bunun içinde aşağıdaki kodu yazıp git demeniz yeterlidir. Yine öncesinde db’nizi yedek alınız.

Kod:

UPDATE wp_comments SET comment_author_url = ”;

Yukarıdaki kod yardımıyla artık url derdi olmadan ve hakiki ziyaretçi yorumlarıyla yolunuza devam edebilirsiniz.