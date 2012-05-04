WordPress Tema Kitabıyla Bir Adım İleriye

Dünyanın en çok kullanılan açık kaynaklı içerik yönetim scripti wordpress ile artık blog değil her türlü web sitesini bir çok saat ayırarak yapmanız mümkün. Elbette bunda wordpress’i onca geliştiren insanın olması, eklentileri ve temaları olmasından kaynaklanıyor. Ve bu nedenle de en çok tercih edilen script ünvanı almayı hak kaznaıyor.

Ülkemizde de giderek yaygınlaşan ve hatta bir çok büyük web sitenin dahi wordpress’e geçtiği, en önemlisi microsoft gibi dünyaca ünlü bir şirketin elindeki windows live space sitelerini wordpress’e taşıması sanırım wordpressi özetler niteliktedir. İşte bu yüzden Türkiye’de artan wordpress kullanıcılarınıda bilgilendiren kitaplar sırasıyla çıkıyor.

Öncelikle Ali Arslan tarafından yazılan wordpress kitabının yakaladığı başarı bu yöndeki gelişmeyide bizleri gösterdi diyebiliriz. Kullanıcılar bilinmeyen yönleriyle wordpressi kavradıktan sonra şimdi de wordpress sistemlerine birde arayüz yapmak için kolları sıvadılar. Her ne kadar çok kaynak olsa da bunların yabancı kaynaklarda olmasından dolayı doğru düzgün tema yapımı olmuyordu. Bu yüzden kullanıcılar editleme dediğimiz yapılmış temayı alarak düzenleme usulü kendilerine tema yapıyordu.

Yakın zamanda ayrıca Türkiye’de artan bir wordpress tema satış sektörüde doğdu. Artık bunu ticari olarakda yapanlar giderek artıyor. Ama halen kendi temasını yapabilen çok az olduğunu söylemeliyim.

İşte bu esnada wordpress kitabından sonra bu sefer Sinan İşler tarafından yazılan “WordPress Tema Tasarımı ve Programlama” kitap ile sizlere wordpress ile tema yapımı hakkında bilgi veriyor.Kitabı inceleme fırsatım da oldu. Kitapta anlatılan bilgiler ileri düzey wordpressçiler için hafif kalabilir ama tema yapmayı bilmeyenler için bence ideal bir kitap. Kitap sizlere nasıl wordpress fonksiyonu kullanacağı ve nerede hangi fonksiyonun ne işe yaradığını anlatmış. Yapılmış olan 3 adet temaylada sizlere örnek sunmuş. Temalar grafik olarak bir şey ifade etmesede oradaki amaç zaten yapı ve kodlar.

Belki hani alanlar her temayı yapabilrim edasıyla alırsa yanılabilir çünkü her temayı yapmak bilgi ve tecrübe ister. Tabi php bilgisininde sağlam olması gerekir. Örneğin bende php çok bilmiyorum hatta hiç de diyebiliriz ama wordpress kodlarıyla şu anda çoğu temayı yapabilirim sorunsuz şekilde. Yani diyeceğim sadece kalıp kodlarla ve hayal gücünüzle bu kitapta anlatılanlarla güzel başlangıç yapabileceksiniz.

Ayrıca Sinan kitap için wordpresskitap.com adresini açarak kitap alan ve almayı düşünenlere de yardımcı olmak için forum ve yaptığı örnek dosyaları paylaşmış. Bence wordpresste artık kendi temasını yapmak isteyenler bu kitabı alabilirler. Ayrıca bu yazımda bir konuda haber vereyim. Yakında büyük bir çekiliş ya da wordpress tema kitabı çekilişide yapacağım. En kısa zamanda belki bu kitabı hediya olarak alabilirsiniz. O yüzden takip etmeye devam ediniz 🙂