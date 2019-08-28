WordPress Dosya Sınırını Kaldırmak

WordPress kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından birisi, dosya boyutu sınırı, örneğin standart max sınır görsel boyutu varsayılan olarak 2MB belirlenmiş ama bunu değiştirmek elinizde. Yazınızda kendi çektiğiniz bir fotoğrafı orijinal haliyle atmak istiyorsunuz, normal bir telefonun bile fotoğraf çıktısı 5mb civarında. Bunu renderlamadan kullanmanız mümkün değil. O halde aşağıdaki yöntemle bu sınırı kaldırabilirsiniz.

WordPress resim yükleme sınırını kaldırmak

Bunun için ilk olarak hosting paketiniz girin. Dosya yöneticisine girin. Burada htaccess dosyanızı bulup yedekleyin. Daha sonra düzenleyin.

Aşağıdaki kodları dosyanın sonuna ekleyin.

#Change upload limits

php_value memory_limit 50M

php_value post_max_size 50M

php_value upload_max_filesize 50M

php_value max_execution_time 900

#Change upload limits end

Bu kodlarla birlikte WordPress admin panelinden çıkıp tekrar girin. Daha sonra bir yazıya yüksek boyutlu bir resim yüklemeye çalışın. Bu değişiklikle birlikte 50mb boyutuna kadar dosya yüklemeniz mümkün.