WordPress 5.0 Güncellemesiyle Gelen Yenilikler

Dünyanın en çok kullanılan hazır blog yazılımı WordPress’e büyük bir güncelleme geldi. Bu güncellemenin ana teması ise daha çok kişiselleştirme ve kolaylık. İşte WordPress 5.0 güncellemesinin kısaca bize sundukları.

WordPress statüsünde uzun zamandır gördüğünüz Gutenburg yazılıma tamamen entegre edildi. Gutenburg tema oluşturulup yeniliklerden birisi. Herhangi bir yazılım bilgisine sahip olmadan kendi temanızı basit işlemlere oluşturmanızı sağlıyor.

Gutenburg yazı editörü sayesinde ise yazı oluşturmak içerik girmek daha hızlı ve daha kolay. Bu konuda da inanılmaz bir başlık var. Mutlaka deneyin. Yazı editörünün asıl amacı ise hız ve basitlik kazandırmak.

İhtiyacınız olan bütün kısa yollar bir araya toplandı.

Artık yazınızı ya da bloga müzik eklemek çok kolay. SoundCloud ve Spotify gibi dergilerde müzik ekleyebilirsiniz. Bu servisleri kendi oynatıcıları eklediğiniz yerde görünecektir.

WordPress 5 sürümü ile ayrıca bir çok güvenlik sorununun giderildiği de söyleniyor. Eğer yenilikleri görmek isterseniz WordPress’in son sürümünü şimdi gğncelleyebilirisiniz.