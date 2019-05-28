Word Dosyasının Boyutunu Programsız Küçültme

Word bir çok ofis işini hallettiğimiz hatta okulda da çok işimize yarayan bir yazı yazma programıdır. Bununla birlikte bir çok farklı özelliği de bulunur. Örneğin bir tez hazırladığınız bir kaç fotoğraf koyduğunuzda word dosyasının boyutu 50Mb civarına kadar çıkabiliyor. Bu dosyayı da kolay bir şekilde e-posta yoluyla göndermeniz mümkün değil. Peki ne yapacağız? Word dosyasının boyutunu basit bir şekilde nasıl küçültürüz?

Word dosyasının boyutunu küçültme

Eğer word dosyanızın boyutunu küçültme çözümünü arıyorsanız yüksek ihtimalle word dosyanızın içinde resim kullandınız. Başka türlü word dosyasının boyutunun artması mümkün değil. O halde resim üzerinden gideceğiz.

Word dosyanızı açın.

İçindeki bir resme tıklayın.

Üstte açılan biçim seçeneğine tıklayın.

Yine aynı kısımda yer alan resimleri sıkıştır butonuna tıklayın.

Çok fazla resim varsa ve hepsiyle uğraşmak istemiyorsanız açılan küçük pencerede sadece bu resme uygula kısmını kaldırın.

Alt kısımda ise istediğiniz çözünürlük seçeneğini seçin.

Bu işlemle word içindeki resim dosyalarının boyutu oldukça küçülecektir. Bu da dosya boyutunu küçültecektir.