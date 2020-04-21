Birden fazla ve oldukça uzun Word dosyalarınız mı var ve hepsini bir yerde mi toplamak istiyorsunuz? Kopyala yapıştır gibi basit işlemler için kullanılan çözümün dışında daha garantili ve etkili bir çözümü sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte Word dosyalarını tek bir Word dosyasında toplama yöntemi;

Word Dosyalarını tek bir dosyada toplayın

İlk önce bütün dosyaları toplamak istediğiniz ana dosyayı açıyoruz.

Kendinize göre gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra “Ekle” sekmesiyle devam ediyor.

Bu sekmenin alt sekmesi olan “Metin” kısmında aşağıdaki resimde gördüğünüz kısma tıklayın.

“Dosyadan Metin” seçeneğiyle ilerliyoruz ve aşağıdaki gibi dosya seçme ekranı karşımıza geliyor.

Burada Word’e eklemek istediğimiz dosyaları seçiyoruz.

Bu aşamadan sonra imleç neredeyse eklediğimiz dosyanın içeriğindeki metin oraya otomatik ve başarılı şekilde kopyalanıyor.

İşlem size biraz zahmetli gelebilir. Sonuçta CTRL+A var ardından CTRL + C hemen akabinde ise CTRL + V yaparım diyorsunuz, doğru olabilir ama 5000 kelimelik bir yazıyı gelinde uyduruk bir ofis laptopuyla güven içinde oradan oraya taşıyın.