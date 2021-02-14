SEO analizi, SEO çalışmasının ilk adımıdır. Bir web sitesinin arama motoru ve ziyaretçi dostu olma kriterlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini içerir. Web sitelerinin geleceğini oluştururken analizler yapılmalı ve buna göre optimize edilmelidir. Bu sayede internet arama sonuçlarında üst sıralarda yer alabilir ve rakiplerinizden daha çok tercih edilebilirsiniz.

İnternette birçok site analiz aracı bulabilirsiniz. Ancak bunlar, gerçek SEO kriterlerine uyan sonuçları göstermeyen stabil botlardır. Ayrıca site hataları dışında herhangi bir öneri bulunmamaktadır. Sadece birkaç basit bilgiyi verir, hepsi bu.

Gerçek uzmanlar tarafından yapılan bir site analizi çok daha kapsamlı ve başarı odaklıdır. Hataların nasıl tespit edileceği ve çözüme nasıl ulaşılacağı belirlenir. Eksiklerin bulunması ve giderilmesi planlanır. Ayrıca rakiplerin önüne geçebilmek için rakip siteler de analiz edilir. Böylece, Google aramalarında nasıl üst sıralarda yer alınacağı netleşir. Geriye kalan tek şey yol haritasını takip etmek olur.

İşte Kapsamlı Bir SEO Analiz Kaynağı

Web sitenizin sağlığını, rakiplerinize karşı ne durumda olduğunu ve ücretsiz olarak nasıl bir adım önde olabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? İşte oldukça etkili bir kaynak.

Wobseo, SEO hizmetleri sunan ve kurumsal SEO çalışmaları yapan profesyonel bir ajanstır. Kendi site optimizasyonunu yapmak isteyen ve bu işte yeni olanlara bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktadır. Tek yapmanız gereken SEO analiz sayfasına girmek, sitenizi ve rakiplerinizi form aracılığıyla göndermek. Böylelikle kapsamlı bir iç SEO analizi ile sitenizin sağlığını, dış SEO analizi ile sektördeki durumunuzu ve kapsamlı rakip analizi ile nasıl üst sıralarda yer alacağınızı öğreneceksiniz.

SEO Analiz Raporunda Neler Var?

Mail ile 2 gün içerisinde tarafınıza gönderilecek olan raporda birçok değerli bilgi bulacaksınız. Bunlar sadece sizin ve rakiplerinizin site durumunu değil, aynı zamanda hatalarınızı ve eksikliklerinizi nasıl düzelteceğiniz, nasıl içerik üretebileceğiniz ve rekabette nasıl öne çıkacağınızla ilgili stratejileri de içeriyor.

SEO konusunda yeni olan ve kendi çalışmasını yapmak isteyenler için oldukça faydalı bir kaynak olacaktır. Ayrıca zamanı olmayan ve optimizasyon işlemlerini yaptırmak isteyenler için Wobseo SEO hizmeti sunmaktadır.