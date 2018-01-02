Windows’ta Kolay Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Windows işletim sisteminde bazen ekran görübtüsü almamız gerekebiliyor. Windows’a herhangi bir program yüklemeden bunu yapabiliyorsunuz. Ancak bu yöntem çok uzun olduğundan insanlar ek programlardan yardım alarak bu durumları kısaltmak isteyebiliyorlar. Bizler de ekran görüntüsünü en kısa nasıl alabilirsiniz onu anlatacağız.

Sizlere önereceğimiz program Yandex’in disk programı. Bu program sayesinde hem sanal bir alana sahip oluyorsunuz, hem de ekran görüntüsü alıp o sanal diskin içine kaydedebiliyorsunuz. Bu program ile ekran görüntüsü almanın iki yolu var. şimdi bunları anlatalım.

İlk yolu sağ alt köşede yer alan Yandex Disk uygulamasına sol tıklayıp bilgi menüsünün karşınıza gelmesini beklemek. Bilgi menüsünün altında ekran görüntüsü al butonu yer alıyor. Ona tıklayıp ekran görüntüsünü kaydedebilirsiniz.

İkinci yol ise klavyenizdeki “prtscn” tuşuna basmak. Anında ekran görüntüsü alır ve düzenleme yapıp yapmayacağınızı sorar. Kaydet dediğinizde Yandex Disk klasöründe yer alan ekran görüntüleri klasörünün içine kaydeder.

Bu iki yöntemi ve bu programı kullanarak ekran görüntüsünü hızlı ve kolay bir şekilde alabilirsiniz.