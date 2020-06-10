Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Windows için üretici firma olan Microsoft, geçtiğimiz günlerde önemli bir güncelleme yayınlamıştı. Birçok kullanıcı geri bildiriminin yer aldığı 2004 güncellemesi bilgisayarlara indirilebilir hale geldikten sonra kullanım sonrası geri bildirimlerin düzeltilmesi adına küçük bir güncelleme olan KB4557957 güncellemesini yayınladı.

KB4557957 Güncellemesi ile Neler Değişti

Microsoft’un yayınladığı bu güncelleme ile kullanıcı ara yüzündeki kullanım kolaylığı ve bazı uygulamalarda iyileştirmelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Microsoft firmasına ait olan ürünlerden Office, Edge, Cortana, Internet Explorer gibi uygulamaların kullanımlarında iyileştirmelere gidildiği görülürken; KB4557957 güncellemesi aynı zamanda harici aygıtların ve sistemde yer alan bazı güvenlik açıklarının kapatılmasını da içeriyor.

Bunun dışında Microsoft forumlarında sürekli olarak kullanıcılar tarafından geri bildirimler yapılıyor. Bu güncelleme genel bir güncellemenin üzerine gelen bir yama olsa da bu güncelleme de ile ilgili problemlerin çıkması kullanıcı tarafında pek hoş karşılanmıyor. Bu da önümüzdeki günlerde yeni bir güncellemenin gelebileceği ile ilgili olarak bize sinyal veriyor olabilir.

KB4557957 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Windows için güncellemeyi bilgisayarınıza indirmek için iki seçenek bulunmaktadır. Birincisi bilgisayarınızın ayarlar panelini kullanarak güncellemeyi yüklemek. İkincisi ise Microsoft’un resmî sitesinden güncellemeyi indirerek kurulumu sağlamak. Önce bilgisayarınızdan nasıl indireceğinize dair işlem adımlarını inceleyelim.

Bilgisayarınızın masaüstünde iken;

Başlat tuşuna basın.

Açılan başlat menüsünde iken arama kısmına ayarlar yazın.

Ayarlar penceresi gelince tıklayarak kontrol panelini açın.

Ayarlar ekranında Güncelleştirme ve Güvenlik diye bir seçenek olacaktır.

Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine tıkladığınızda bilgisayarınıza indirilmesi gereken güncelleme varsa bilgisayarı yeniden başlat seçeneği aktif olur.

Butona basarak sisteminizi yeniden başlatırken güncelleştirmeleri yükleyebilirsiniz.

Eğer otomatik güncelleme denetleme kapalıysa güncellemeleri denetle butonuna tıklayarak kontrol edebilir sonrasında gerekli izinleri vererek güncelleştirmeleri sağlayabilirsiniz.

Diğer yöntem ise Microsoft’un resmî sitesinde Katalog Güncelleme sayfasında güncelleme adını aratarak erişebilirsiniz. Arama kısmında KB4557957 güncellemesi şeklinde aratırsanız güncelleme indirme sayfasına erişim sağlayabilirsiniz.