Windows Defender Tarayıcı Koruması Nedir?

Windows Dedemde varsayılan güvenlik aracı olarak Windows’u ilk kursağımızda karşınıza çıkıyor. Daha sonra kendi antivirüs programınız kurarak devre dışı bırakabilirsiniz. Microsoft Windows Dedemde şimdi internet koruması adına Chrome ‘a ekleniyor.

Windows Dedemde tarayıcı koruması web siteleri arasında zararlı olabilecekleri liste halinde Chrome eklentisi yayınlıyor. Bu eklenti Chrome tarayıcınızda ekli ise zararlı bir siteye girerken eğer o site de Windows Dedemde tarayıcı koruma uzantısında kayıtlıydı size uyarı veriyor. Bu sitenin zararlı olabileceğini söylediği gibi ayrıca tek tıkla siteden geri dönmenizi de sağlıyor.

Bu eklenti sayesinde internette güvenle gezinebilirsiniz. Ayrıca eklenti e-posta kontrolü de yapıyor. Zararlı olabilecek bağlantıları sahip pastalar da uyarı dahilinde.

Windows Defender tarayıcı korumasını şu adresten indirin https://chrome.google.com/webstore/detail/windows-defender-browser/bkbeeeffjjeopflfhgeknacdieedcoml