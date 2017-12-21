Windows 7’de Tema Nasıl Değiştirilir?

Hala en çok kullanılan sistemlerden biri olan Windows 7’de temanızı değiştirip bilgisayarınızı değişik şekillere sokabileceğinizi biliyor muydunuz?
Windows 7’de tema değiştirmek için;
- Başlat menüsünden denetim masasına geçiyoruz.
- Denetim masasında görünüm ve kişiselleştirme başlığı altında “temayı değiştir” butonu yer alıyor.
- Temayı değişir dediğiniz zaman duvar kağıtları, sesler ve butonlar değişecektir.
- Eğer daha fazla tema yükleme isterseniz çevrim içi tema al seçeneğinden tema indirebilirsiniz.
Bu şekilde bilgisayarınızı daha güzel ve kullanışlı hale sokabilirsiniz. Değişiklik her zaman için iyidir.
Yorum Yazınız