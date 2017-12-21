Windows 7’de Tema Nasıl Değiştirilir?

Hala en çok kullanılan sistemlerden biri olan Windows 7’de temanızı değiştirip bilgisayarınızı değişik şekillere sokabileceğinizi biliyor muydunuz?

Windows 7’de tema değiştirmek için;

Başlat menüsünden denetim masasına geçiyoruz.

Denetim masasında görünüm ve kişiselleştirme başlığı altında “temayı değiştir” butonu yer alıyor.

Temayı değişir dediğiniz zaman duvar kağıtları, sesler ve butonlar değişecektir.

Eğer daha fazla tema yükleme isterseniz çevrim içi tema al seçeneğinden tema indirebilirsiniz.

Bu şekilde bilgisayarınızı daha güzel ve kullanışlı hale sokabilirsiniz. Değişiklik her zaman için iyidir.