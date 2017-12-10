Windows 7’de Kısa Yoldan Parola Nasıl Değişir?

Normal şartlarda Windows 7’de parola değiştirmek için yapılması gereken denetim masasından gerekli adımları atmaktır. Ancak ben size daha kısa bir yol anlatacağım. O kısa yoldan 30 saniye içinde parolanızı değiştirebileceksiniz.
Bu kısa yolu uygulamak için;
- Öncelikle ctrl+alt+delete tuş kombinasyonuna basın.
- Karşınıza gelen ekranda parolayı değiştir seçeneğine tıklayın.
- Parolayı değiştir dediğiniz zaman karşınıza eski parolanızı girmeniz gereken bir yer gelecek. Eski parolanızı girin.
- Ardından iki defa yeni parolanızı girin.
- Onaylayın ve parolanız değişmiş olsun.
Bu şekilde diğerine nazaran daha kısa bir şekilde parolanızı değiştirebilirsiniz.
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