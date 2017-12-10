Windows 7’de Kısa Yoldan Parola Nasıl Değişir?

Normal şartlarda Windows 7’de parola değiştirmek için yapılması gereken denetim masasından gerekli adımları atmaktır. Ancak ben size daha kısa bir yol anlatacağım. O kısa yoldan 30 saniye içinde parolanızı değiştirebileceksiniz.

Bu kısa yolu uygulamak için;

Öncelikle ctrl+alt+delete tuş kombinasyonuna basın.

Karşınıza gelen ekranda parolayı değiştir seçeneğine tıklayın.

Parolayı değiştir dediğiniz zaman karşınıza eski parolanızı girmeniz gereken bir yer gelecek. Eski parolanızı girin.

Ardından iki defa yeni parolanızı girin.

Onaylayın ve parolanız değişmiş olsun.

Bu şekilde diğerine nazaran daha kısa bir şekilde parolanızı değiştirebilirsiniz.