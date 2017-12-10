Nasıl Yapılır ?

Windows 7’de Kısa Yoldan Parola Nasıl Değişir?


3 dakika önce
Yazar Tarık
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Normal şartlarda Windows 7’de parola değiştirmek için yapılması gereken denetim masasından gerekli adımları atmaktır. Ancak ben size daha kısa bir yol anlatacağım. O kısa yoldan 30 saniye içinde parolanızı değiştirebileceksiniz.

Bu kısa yolu uygulamak için;

  • Öncelikle ctrl+alt+delete tuş kombinasyonuna basın.
  • Karşınıza gelen ekranda parolayı değiştir seçeneğine tıklayın.
  • Parolayı değiştir dediğiniz zaman karşınıza eski parolanızı girmeniz gereken bir yer gelecek. Eski parolanızı girin.
  • Ardından iki defa yeni parolanızı girin.
  • Onaylayın ve parolanız değişmiş olsun.

Bu şekilde diğerine nazaran daha kısa bir şekilde parolanızı değiştirebilirsiniz.

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