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Windows 10’un Tarayıcısı Microsoft Edge’in Kısa Yolları


4 saat önce
Yazar Tarık
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Windows 10 ile beraber birçok şeyde değişiklik yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Microsoft Edge. Bu yazımızda Microsoft Edge tarayıcısının güncel kısa yollarını paylaşacağız.

Kısayol

Eylem
Ctrl + D Geçerli sayfayı favorilere ekler
Ctrl + E Adres çubuğunda arama başlangıcı yapar
Ctrl + F Sayfada bul
Ctrl + H Geçmiş panelini açar
Ctrl + I Favoriler panelini açar
Ctrl + J İndirilenler panelini açar
Ctrl + K Geçerli sekmeden bir tane daha açar
Ctrl + L veya F4 veya Alt + D Adres çubuğunu seçer
Ctrl + N Yeni pencerede açar
Ctrl + P Sayfayı yazdırır
Ctrl + R veya F5 Sayfayı yeniler
Ctrl + T Yeni sekme açar
Ctrl + W Geçerli sekmeyi kapatır
Ctrl + Shift + P InPrivate (gizli) sekme açar
Ctrl + Shift + R Okuma görünümüne geçer
Ctrl +1, 2, 3,…, 8 Baştan sırayla sekmeler arsında gezdirir
Ctrl + 9 Son sekmeye gider
Ctrl + artı (+) Yaklaştırma (25%)
Ctrl + eksi (-) Uzaklaştırma (25%)
Ctrl + 0 Yakınlaştırmayı sıfırlar
Backspace or Alt + sol ok Önceki sayfaya gider
Alt + sağ ok Sonraki sayfaya gider
Esc Sayfayı açmayı (yüklemeyi) iptal eder
Ctrl + tıklama Yeni sekmede açar
Ctrl + Tab Sonraki sekmeye gider
Ctrl + Shift + Tab Önceki sekmeye gider
Ctrl + Shift + tıklama Bağlantıyı yeni sekmede açar ve oraya gider
Alt + Shift + tıklama Yeni pencerede açar
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Bu güncel kısa yolları tarayıcınızda kullanabilir, işlerinizi daha kısa zamanda bitirebilirsiniz.

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