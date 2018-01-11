Windows 10’un Tarayıcısı Microsoft Edge’in Kısa Yolları

Windows 10 ile beraber birçok şeyde değişiklik yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Microsoft Edge. Bu yazımızda Microsoft Edge tarayıcısının güncel kısa yollarını paylaşacağız.
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Kısayol
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Eylem
|Ctrl + D
|Geçerli sayfayı favorilere ekler
|Ctrl + E
|Adres çubuğunda arama başlangıcı yapar
|Ctrl + F
|Sayfada bul
|Ctrl + H
|Geçmiş panelini açar
|Ctrl + I
|Favoriler panelini açar
|Ctrl + J
|İndirilenler panelini açar
|Ctrl + K
|Geçerli sekmeden bir tane daha açar
|Ctrl + L veya F4 veya Alt + D
|Adres çubuğunu seçer
|Ctrl + N
|Yeni pencerede açar
|Ctrl + P
|Sayfayı yazdırır
|Ctrl + R veya F5
|Sayfayı yeniler
|Ctrl + T
|Yeni sekme açar
|Ctrl + W
|Geçerli sekmeyi kapatır
|Ctrl + Shift + P
|InPrivate (gizli) sekme açar
|Ctrl + Shift + R
|Okuma görünümüne geçer
|Ctrl +1, 2, 3,…, 8
|Baştan sırayla sekmeler arsında gezdirir
|Ctrl + 9
|Son sekmeye gider
|Ctrl + artı (+)
|Yaklaştırma (25%)
|Ctrl + eksi (-)
|Uzaklaştırma (25%)
|Ctrl + 0
|Yakınlaştırmayı sıfırlar
|Backspace or Alt + sol ok
|Önceki sayfaya gider
|Alt + sağ ok
|Sonraki sayfaya gider
|Esc
|Sayfayı açmayı (yüklemeyi) iptal eder
|Ctrl + tıklama
|Yeni sekmede açar
|Ctrl + Tab
|Sonraki sekmeye gider
|Ctrl + Shift + Tab
|Önceki sekmeye gider
|Ctrl + Shift + tıklama
|Bağlantıyı yeni sekmede açar ve oraya gider
|Alt + Shift + tıklama
|Yeni pencerede açar
Bu güncel kısa yolları tarayıcınızda kullanabilir, işlerinizi daha kısa zamanda bitirebilirsiniz.
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