Windows 10’un Tarayıcısı Microsoft Edge’in Kısa Yolları

Windows 10 ile beraber birçok şeyde değişiklik yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Microsoft Edge. Bu yazımızda Microsoft Edge tarayıcısının güncel kısa yollarını paylaşacağız.

Kısayol Eylem Ctrl + D Geçerli sayfayı favorilere ekler Ctrl + E Adres çubuğunda arama başlangıcı yapar Ctrl + F Sayfada bul Ctrl + H Geçmiş panelini açar Ctrl + I Favoriler panelini açar Ctrl + J İndirilenler panelini açar Ctrl + K Geçerli sekmeden bir tane daha açar Ctrl + L veya F4 veya Alt + D Adres çubuğunu seçer Ctrl + N Yeni pencerede açar Ctrl + P Sayfayı yazdırır Ctrl + R veya F5 Sayfayı yeniler Ctrl + T Yeni sekme açar Ctrl + W Geçerli sekmeyi kapatır Ctrl + Shift + P InPrivate (gizli) sekme açar Ctrl + Shift + R Okuma görünümüne geçer Ctrl +1, 2, 3,…, 8 Baştan sırayla sekmeler arsında gezdirir Ctrl + 9 Son sekmeye gider Ctrl + artı (+) Yaklaştırma (25%) Ctrl + eksi (-) Uzaklaştırma (25%) Ctrl + 0 Yakınlaştırmayı sıfırlar Backspace or Alt + sol ok Önceki sayfaya gider Alt + sağ ok Sonraki sayfaya gider Esc Sayfayı açmayı (yüklemeyi) iptal eder Ctrl + tıklama Yeni sekmede açar Ctrl + Tab Sonraki sekmeye gider Ctrl + Shift + Tab Önceki sekmeye gider Ctrl + Shift + tıklama Bağlantıyı yeni sekmede açar ve oraya gider Alt + Shift + tıklama Yeni pencerede açar

Bu güncel kısa yolları tarayıcınızda kullanabilir, işlerinizi daha kısa zamanda bitirebilirsiniz.