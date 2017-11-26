Windows 10’un Kilidini Samsung Cihazlarda Parmak Okutarak Açmak

Windows 10 yüklü bilgisayarınızı artık Samsung cihazınızdan açabilirsiniz. Samsung’un geliştirdiği ve sadece Samsung cihazlara özel olan Flow uygulaması ile Windows 10 yüklü cihazınızı Samsung akıllı telefonunuza parmak okutarak açabileceksiniz.

Henüz bu uygulama kullanılamıyor. Önümüzdeki Windows 10 Creators güncellemesi ile birlikte işlevsel olacak olan parmak izi ile bilgisayarı açma özelliği şifre yazmaya üşenenlere özel bir uygulama olacak. Hiç şifre yazmanıza gerek kalmadan bilgisayarınızı telefon aracılığıyla açabileceksiniz. Henüz bu işlem uygulanabilir olmadığından sizlere resimli bir anlatım yapamıyoruz. Ancak Nisan ayı gibi uygulamaya başladığımızda sizlere resimli bir anlatım yapacağız.

Bu uygulamanın herkes tarafından kullanılamayacağını da belirtmek isterim. Çünkü uygulama parmak izi okuyucusu olan yeni Samsung cihazda çalışıyor olacak.