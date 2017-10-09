Windows 10’u Güvenli Modda Başlatma

Windows 10’u güvenli modda başlatmanız gerektiğinde aslında diğer işletims sistemlerinden farklı bir yöntem izlemeyeceksiniz. Ancak ben size biline yöntemlerden daha kısa bir yöntem anlatacağım.
Windows 10’u en kısa yoldan güvenli modda başlatmak için;
- Öncelikle başlat menüsüne tıklayın.
- Ardından açma kapama butonuna tıklayın.
- Orada yeniden başlat butonu yer alıyor olacak. Ona tıklayın.
- Bilgisayar yeniden başlatma komutunu yerine getirmeye başlar başlamaz Shift tuşuna basılı tutun.
- Son olarak da sorun gider – gelişmiş seçenekler – başlangıç ayarları – yeniden başlat yolunu izleyerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.
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