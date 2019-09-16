Windows 10’da Steam Oyunlarım Nerede Depolanıyor?

Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam, bazıları için karmaşık bir sistem olabilir. Windows 10 için Steam dosyanızın nerede olduğunu bulamıyorsanız sizlere en basit bir kaç yöntemden bahsedeceğiz. Steam bilgisayarınıza kurulabilen bir platform olduğundan biraz karmaşık gelebilir. Steam klasörünüzü bulmuş olsanız bile oyunlarınızı bulamayabilirsiniz. Bunun için size bir kaç yöntem gösterelim.

Windows 10 Steam

Steam’in kendi içinden tam hedef klasörü bulmanız mümkün. Bunun için;

Steam programını açın. Oyun kütüphanenize gidin. Kurulu bir oyuna sağ tıklayıp özellikler kısmını açın. Yerel dosyalar kısmından yerel dosyalara göz at seçeneğini seçin. Bu oyunun yüklendiği klasörü doğrudan açılacaktır.

Bir başka yönteme göz atalım;

Windows arama çubuğuna Steam yazın. Karşınıza bilgisayara yüklü olan program çıkacaktır. Buna sağ tıklayarak dosya konumunu aç seçeneğini kullanın.

Bu sizi Steam’in ana klasörüne götürecektir. Bu klasörün içinde Steam ile ilgili oyunlar dahil bütün dosyalar bulunur.