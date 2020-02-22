Windows 10’da Steam Açılmıyorsa Bu Çözüm Yollarını Deneyin

Steam, dünyanın en büyük dijital oyun mağazası bazen size sorun çıkarabilir. Bir türlü Steam ‘i açamadınız mı? Aşağıdaki yöntemleri uygulayarak bu sorunu çözebilirsiniz. Gelin Steam açılmadığı zamanlarda neler yapabileceğimize bir bakalım.

Steam’ i tamamen durdurmak için görev yöneticisini başlatın. En alttaki çubuğa sağ tıklayıp görev yöneticisini açabilir ya da ctrl + shift + esc kısa yolunu kullanarak açabilirsiniz. Burada Steam Client Bootstrapper ‘ın görevine son verin. Bu işlemden sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

İkinci yöntem için ön bellek temizliği yapacaksınız. Windows + R yapın bu sayede komut çalıştırma mümkün olur. Ekrana steam://flushconfig yazıp enter yapın. Daha sonra Steam’ İn açılması gerekiyor. Açılınca hesabınıza giriş yapın. İndirme ön belleğini temleyin.

Yeniden yükleme

Steam yeniden yüklemek sorunu çözebilir ama bu işlem oyunlarınızı da silecektir. Bunu önlemek için oyunları kopyalayın. Steam oyunları Steam programının kurulu olduğu kısımda SteamApps klasöründe yer alır. Bu klasörü başka bir klasörüne üzerine kopyalayın. Örneğin masaüstü. Daha sonra program kaldır üzerinden Steam uygulamasını kaldırın. Daha sonra sitesi üzerinden tekrar indirip kurun. Steamapps klasörünü aynı yere geri kopyalayın.

Bu yöntemler sonrası Steam düzgün bir şekilde çalışır.