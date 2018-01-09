Windows 10’da Sadece Yazıları Büyütme

Windows 10’da toplu olarak yazıları, simgeleri ve diğer unsurları nasıl büyüteceğinizi geçtiğimiz yazılarımızda anlatmıştık. Bunların hepsini tek bir yerden büyütebiliyorsunuz. Ancak sadece yazıları büyütmek istediğinizde yapacağınız değişiklikler farklı.

İzleyeceğimiz yol aynı sayılır. Masa üstüne boş bir yere tıklayıp görüntü ayarlarına giriyoruz.

Görüntü ayarlarından gelişmiş görüntü ayarlarına giriyoruz.

Gelişmiş görüntü ayarları dediğiniz zaman aşağı doğru kayın ve “metin ve diğer seçenekler için gelişmiş boyutlandırma” kısmına tıklıyoruz.

Burada da boyutunu değiştirmek istediğiniz kısmı seçmeniz gerekiyor. Bu kısımdan sadece boyut ayarları değil yazıların daha kalın görünmesini sağlayabiliyorsunuz.

Yazıları büyütmek için bu adımları takip edip istediğiniz özelleştirmeyi yapabilirsiniz.