Windows 10’da Pin Nasıl Oluşturulur?

Windows 8’den önceki Windows sistemlerinde bulunmayan bir kilit seçeneği olan Pin ile kilitleme seçeneği Windows güvenliğine eklendi. Windows 8 ve Windows 10’da bulunan Pin ile kilitleme seçeneğini nasıl aktif edeceğinizi kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağız.
Windows 10’da pin ile kilitleme seçeneği nasıl aktif edilir?
- Ayarlardan hesaplar/oturum açma seçeneklerine gidin.
- Sol tarafta yer alan sekmelerden oturum açma seçeneklerine tıkladığınız zaman sağ tarafa pin başlığı gelecek. O başlık altında “ekle” butonuna tıklayacaksınız.
- Ekle dediğiniz zaman kullanıcı hesabı parolanızı girmenizi isteyecek. Onu girip tamam deyin.
- Ardından bir pin belirleyin ve iki ayrı kutucuğa girip tamam deyin.
Bu adımları uyguladığınız zaman pin şifrelemeniz oluşacaktır. Artık bilgisayarınızı açarken bu pin kodunu kullanacaksınız.
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