Windows 10’da Pin Nasıl Oluşturulur?

Windows 8’den önceki Windows sistemlerinde bulunmayan bir kilit seçeneği olan Pin ile kilitleme seçeneği Windows güvenliğine eklendi. Windows 8 ve Windows 10’da bulunan Pin ile kilitleme seçeneğini nasıl aktif edeceğinizi kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağız.

Windows 10’da pin ile kilitleme seçeneği nasıl aktif edilir?

Ayarlardan hesaplar/oturum açma seçeneklerine gidin.

Sol tarafta yer alan sekmelerden oturum açma seçeneklerine tıkladığınız zaman sağ tarafa pin başlığı gelecek. O başlık altında “ekle” butonuna tıklayacaksınız.

Ekle dediğiniz zaman kullanıcı hesabı parolanızı girmenizi isteyecek. Onu girip tamam deyin.

Ardından bir pin belirleyin ve iki ayrı kutucuğa girip tamam deyin.

Bu adımları uyguladığınız zaman pin şifrelemeniz oluşacaktır. Artık bilgisayarınızı açarken bu pin kodunu kullanacaksınız.