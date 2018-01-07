Windows 10’da Büyüteç Nasıl Kullanılır?

Windows 10’da sadece bir kısmı büyütmeniz gerektiği zamanlarda kullanabileceğiniz bir uygulama olan büyüteç eskiden beri Windows’taki yerini koruyor. Windows 10’da da kullanılabilen büyüteçe nasıl ulaşabileceğinize kısaca değinebileceğiz.

Eski Windows’larda başlata girip oradan büyüteçi açmamız gerekiyordu, ancak şimdi kısa yollarla işimizi halledebiliyoruz. Windows 10’da Windows tuşu ve klavyedeki + tuşuna basarak büyütece ulaşabilirsiniz. Büyütece ulaştığınız zaman büyütme miktarını + ve – tuşlarından ayarlayabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde sağ üst köşede yer alan x işaretinden kapatabiliyorsunuz. Büyütme miktarının yanında yer alan görünümler kısmından büyütecin nasıl ve ekranın nerelerinde gösterebileceğini seçiyorsunuz.

Windows’un bu büyüteç işlevinden % 1600’e kadar faydalanabilirsiniz. Bu kadarına ihtiyacınız olacağını sanmıyorum.