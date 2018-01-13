Windows 10’a Klavye Düzeni Nasıl Eklenir?

Windows 10’a farklı bir klavye düzeni eklemeniz gerekiyorsa yazımızdan faydalanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kafa karıştırmadan anlatmaya çalışacağız.
Windows 10’a klavye düzeni eklemek için;
- Öncelikle hangi klavye düzenini eklemek istiyorsanız önceden o dili Windows 10’a eklemiş olmalısınız.
- Dil zaten ekliyse dil ekleme kısmından klavye düzeni hangi dile aitse ona tıklayın.
- Dille ilgili ayrıntılar ekranınıza geldiği zaman seçenekler kısmına tıklayın.
- Seçeneklerin ardından karşınıza gelen ekranda klavye ekle butonuna tıklayın.
- Buradan istediğiniz klavye düzenini seçin.
- Seçiminizi yaptığınız zaman eklediğiniz klavye düzeninin diller başlığı altına gelecektir. Buradan seçebilir, düzeni değiştirebilirsiniz.
Bu adımları takip ederek iki dakikada klavye düzeninizi değiştirebilirsiniz.
Yorum Yazınız