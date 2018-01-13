Windows 10’a Klavye Düzeni Nasıl Eklenir?

Windows 10’a farklı bir klavye düzeni eklemeniz gerekiyorsa yazımızdan faydalanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kafa karıştırmadan anlatmaya çalışacağız.

Windows 10’a klavye düzeni eklemek için;

Öncelikle hangi klavye düzenini eklemek istiyorsanız önceden o dili Windows 10’a eklemiş olmalısınız.

Dil zaten ekliyse dil ekleme kısmından klavye düzeni hangi dile aitse ona tıklayın.

Dille ilgili ayrıntılar ekranınıza geldiği zaman seçenekler kısmına tıklayın.

Seçeneklerin ardından karşınıza gelen ekranda klavye ekle butonuna tıklayın.

Buradan istediğiniz klavye düzenini seçin.

Seçiminizi yaptığınız zaman eklediğiniz klavye düzeninin diller başlığı altına gelecektir. Buradan seçebilir, düzeni değiştirebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek iki dakikada klavye düzeninizi değiştirebilirsiniz.