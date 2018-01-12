Nasıl Yapılır ?

Windows 10’a Dil Eklemek


1 saat önce
Yazar Tarık
Yorum Yazınız
6 Kez Okundu

Windows 10 işletim sistemine geçtiyseniz İngilizce dille karşılaşma ihtimaliniz vardır. Bu nedenle de sizlere bu makaleyi gönderme gereği duydum. Makalemizden faydalanarak Windows 10’a dil ekleyebilirsiniz.

Windows 10’a dil eklemek için;

  • Ayarlar uygulamasını açın.
  • Ardından zaman ve dil – bölge ve dil seçeneğini seçin.
  • Ardından dil ekle butonuna tıklayın.
  • Karşınıza gelen listeden istediğiniz dili seçin.
  • İndirdiğiniz dil paketini seçin ve o dili kullanmaya başlayın.

Windows 10’a bu şekilde dil ekleyebilirsiniz.

Bunları da Okumalısınız

Yorum Yazınız

CAPTCHA

*