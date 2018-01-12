Windows 10 işletim sistemine geçtiyseniz İngilizce dille karşılaşma ihtimaliniz vardır. Bu nedenle de sizlere bu makaleyi gönderme gereği duydum. Makalemizden faydalanarak Windows 10’a dil ekleyebilirsiniz.

Windows 10’a dil eklemek için;

Ayarlar uygulamasını açın.

Ardından zaman ve dil – bölge ve dil seçeneğini seçin.

Ardından dil ekle butonuna tıklayın.

Karşınıza gelen listeden istediğiniz dili seçin.

İndirdiğiniz dil paketini seçin ve o dili kullanmaya başlayın.

Windows 10’a bu şekilde dil ekleyebilirsiniz.