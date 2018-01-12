Windows 10 işletim sistemine geçtiyseniz İngilizce dille karşılaşma ihtimaliniz vardır. Bu nedenle de sizlere bu makaleyi gönderme gereği duydum. Makalemizden faydalanarak Windows 10’a dil ekleyebilirsiniz.
Windows 10’a dil eklemek için;
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Ardından zaman ve dil – bölge ve dil seçeneğini seçin.
- Ardından dil ekle butonuna tıklayın.
- Karşınıza gelen listeden istediğiniz dili seçin.
- İndirdiğiniz dil paketini seçin ve o dili kullanmaya başlayın.
Windows 10’a bu şekilde dil ekleyebilirsiniz.
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