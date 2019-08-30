Windows 10 Yazıcı Nasıl Eklenir?

Windows 10, artık Windows’un son sürümü olarak hayatına devam edecek. Bir çok kişiyi Windows 8’den 10’a geçiren şirket kısa süre önce Windows 7’nin desteğini keseceğini de açıkladı. Bu durumda şimdilik elimizde bir seçenek kalıyor. Windows 10. Peki Windows 10’a yazıcı nasıl eklenir?

Windows 10 yazıcı ekleme

Windows 10 arama satırına yazıcı yazmanız yeterli. Çıkan sonuçlar içinden yazıcılar ve tarayıcılar satırını tıklayın ve sayfaya girin.

Bu sayfada bir yazıcı ekleyin butonuyla işleme başlayın.

İster Wifi ister kablo ile ekleme yapabilirsiniz yöntem aynıdır. Sadece bilgileri bilmeniz ya da kabloyu takmanız gereklidir.

Bu işlemden sonra yazıcı gerisini kendisi halledecek ve kurulumu yapacaktır.

Bir hata aldığınız zaman ya da yazıcı listelenmediği zaman, İstediğim yazıcı listelenmiyor seçeneğine tıkladıktan sonra Bluetooth, kablosuz veya ağda bulunabilir bir yazıcı ekleyin seçeneğiyle devam edin. Aynı yerel ağda bulunduğu sürece bu sıkıntı bu yöntemle çözülecektir.