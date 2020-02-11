Windows 10 Oyun Modu Nasıl Açılır?

Windows 10’un harika bir özelliği bulunuyor. Her türlü bilgisayarda eğer işletim sistemi Windows 10 ise oyunların daha düzgün görünmesi için ince ayardan geçiriyor. Normal şartlarda bu ayar otomatik olarak aktif hale geliyor. Oyun açtığınızda çalışmaya başlıyor ama bazı oyunların tanınmadığını ekleyelim. Bu gibi durumlarda oyun modunu kendiniz açmanız gerekiyor. Siz de oyunlarınızı Windows 10 oyun moduyla açmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

Windows 10 oyun modu açma

Windows 10 ayarlarına girmek için Windows butonuyla birlikte I tuşuna tıklayın. Ya da doğrudan Windows ayarlarına giriniz.

Bu kısımda Oyun kısmına girin.

Sol taraftan oyun modu kısmına girin.

Oyun modu özelliğini aktif edin.

Bu işlemleri oyun oynarken de yapabilirsiniz. Oyunu açtınız ama oyun modunun aktif olmadığını mı farkettiniz. Oyunu kapatıp baştan başlamanıza gerek yok. Windows + G ile gerekli menüyü oyun oynarken açın. Ayar çarkına tıklayın. Bu kısımdan bu oyunu hatırla ya da remember this game seçeneğini seçin. Bu işlemle birlikte bu oyun sürekli oyun modunda açılmaya başlanacaktır.