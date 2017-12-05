Windows 10 Otomatik Güncelleme Nasıl Kapatılır?

Windows 10 ne yazık ki Windows 7 gibi pratik olamamasının yanında onun kadar da başarılı rakamlara erişmedi. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Windows’un hızlı çalışmak adına sizin için verdiği kararlar olması ve bu bazen can sıkıcı olabiliyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise otomatik güncelleme.

Bir bakıyorsunuz disk %100 kullanılıyor, cihaz ısınmış ya da hafif kalıntılar başlıyor. Bir bakıyorsunuz internet yavaşlamış bir bakıyorsunuz cihaz kendini kapatmaya çalışıyor. Windows10 için bütün bunların önüne geçebilirsiniz. Windows 10 otomatik Güncellemesi kapatmak.

Windows güncelleme özelliğini tamamen kapatmak için Arama kısmına hizmetler yazın ve windows update servisini buradan devre dışı bırakın.

Bir diger yöntem güncelleme ya da kurulum yapmadan işletim sisteminin size danışmasını isteyebilirsiniz. Bunun için Çalıştırı açın buraya gpedit.msc yazın enter yapın. Karsiniza çıkan pencerede Bilgisayar Yapılandırması -Yönetim Şablonları -Windows Bileşenleri – Windows Update – Otomatik Güncelleştirmeleri Yapılandır seçeneği çift tıklayın.

Bu aşamadan sonra mevcut durumu etkin yapın. Karşıdan yükleme ve kurma için uyar seçeneğini seçin ve bilgisayarı yeniden başlatın.

Neden Windows 7 daha çok seviliyor. Çünkü yukarı da anlattığım her şey bir kaç saniye içinde basit bir şekilde Windows 7 de yapılabiliyor. Ve bunun gibi onlarca örnek.