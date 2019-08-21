Windows 10 Orjinal İndir

Bilgisayar format atmak için ya da Free dos bilgisayara Windows kurmak için Windows indirmeniz gerekebilir. Çok pahalı olduğundan bir çok kişi satın almak istemez bunun için internette arayışlara girer ama İnternetten indirdiğiniz dosyalarla oynanmış olabilir. Güvenemiyorsanız Windows 10’u Microsoft’un kendi sitesinden ücretsiz indirebilirsiniz.

Nasıl Orjinal oluyor?

Hem Orjinal hem de ücretsiz olması elbette imkansız ama amacımız Windows 10′ u indirmek ve lisans aktif etmeden bilgisayarınıza kurmak. Daha sonra isterseniz lisans anahtarınızı girebilirsiniz.

İlk önce https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO bu adrese gidin. Normalde bu adreste size bir araç indirip onunla Windows’u kurmanız istenecek.

Ama küçük bir değişiklikle bu aracı indirmeden Windows 10 ISO dosyası indirmeye başlayabilirsiniz. Şu adımları takip edin.

1. Yukarıdaki bağlantıya İnternet Explorer ya da Edge tarayıcıda açın.

2. Araçlar ve Geliştirici seçenekleri yolunu takip edin ya da doğrudan F12 ye basın.

3. Bu kısımda yer alan Öykünme kısmını açın.

4. Alt kısımda kullanıcı aracısı dizesi kısmında iPad seçeneğini seçin.

Bu yöntem Microsoft sitesinin sizi iPad üzerimdem siteye girmişsiniz gibi sanıyor. iPad için bu bahsettiğimiz aracı indirmek manasız olduğundan size aracı indirtmeyecektir ve doğrudan ISO dosyasını indirmenizi sağlayacaktır.