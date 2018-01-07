Windows 10 Başlangıç Onarma ve Kullanımı

Başlangıç onarma Windows’unuzun başlamasına engel olan veya düzgün başlamasını engelleyen hasar almış dosyaların düzeltilmesi için kullanılan bir sistem yardımcısıdır. Peki, onu nasıl çalıştırırsınız?

İlk olarak gelişmiş başlangıç menüsünü açın.

Ardından sorun gider seçeneğine tıklayın.

Sorun gider seçeneğinin ardından gelişmiş seçeneklere tıklayın.

Gelişmiş seçeneklerin ardından başlangıç onarma seçeneğine tıklayacaksınız.

Başlangıç onarmaya tıkladığınız zaman bilgisayar kendini yeniden başlatacaktır.

Bilgisayar açılınca kullanıcı hesabınızı seçin.

Ardından karşınıza gelen ekranda parolanızı girmeniz gerekecek. Eğer parolanız yoksa boş bırakıp devam seçeneğine tıklayın.

Bu aşamadan sonra bilgisayarınızda bir sorun varsa onarılacaktır.