Windows 10 Başlangıç Onarma ve Kullanımı

Başlangıç onarma Windows’unuzun başlamasına engel olan veya düzgün başlamasını engelleyen hasar almış dosyaların düzeltilmesi için kullanılan bir sistem yardımcısıdır. Peki, onu nasıl çalıştırırsınız?
- İlk olarak gelişmiş başlangıç menüsünü açın.
- Ardından sorun gider seçeneğine tıklayın.
- Sorun gider seçeneğinin ardından gelişmiş seçeneklere tıklayın.
- Gelişmiş seçeneklerin ardından başlangıç onarma seçeneğine tıklayacaksınız.
- Başlangıç onarmaya tıkladığınız zaman bilgisayar kendini yeniden başlatacaktır.
- Bilgisayar açılınca kullanıcı hesabınızı seçin.
- Ardından karşınıza gelen ekranda parolanızı girmeniz gerekecek. Eğer parolanız yoksa boş bırakıp devam seçeneğine tıklayın.
Bu aşamadan sonra bilgisayarınızda bir sorun varsa onarılacaktır.
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