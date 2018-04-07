Wikipedia’ya Girmenin İkinci Yolu

Bildiğiniz gibi bazı sebeplerden ülkemizde hala Wikipedia yasak. Şöyle ki Wikipedia’da yayınlanan bazı bilgileri kabul etmeyen siyasetçilerimizden bazıları bu büyük ansiklopedinin yasaklanması için mahkeme kararı çıkarttı. Çok uzun zamandır ülkemiz insanları Wikipedia’dan mahrum bırakıldı. Peki burada bulunan bilgilerden başka hangi yöntemle yararlanabilirsiniz?

Wiki2 isimli bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında Wikipedia’da bulunan herley burada tekrar yayınlanmış durumda. Lakin ilk baktığım zaman burada da dil sorunu olduğunu görüyorum. Bazı makalelerin Türkçesi yok. Bazılarının İngilizcesi bile yok.

Wiki2 projesi farklı tema yapısı ve Youtube entegrasyonu ile dikkat çekiyor. Okunaklı bir sitili olan sistem Wikipedia’da olan herşeyi bulabileceğinizi vaadediyor. Wiki2.org adresinden hizmet veren site ayrıca tarayıcı eklentileriyle de erişilebilir durumda. https://chrome.google.com/webstore/detail/dbnfdljglikamcdljmffmhfionigapkf