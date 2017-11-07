Wikipedia Ne Zaman Açılacak?

Haberleşme bakanı Ahmet Arslandan şu an merak ettiğiniz bir çok konuya açıklama getirildi. Ahmet Arslan Türk Telekom, Wikipedia hakkında bir çok görüş belirtti. En önemli sorulardan birisi Wikipedia ne zaman erişime açılacak?

Kısaca Wikipedia’nin neden kapandığını, erişim engeli aldığını söyleyelim. İlk etapta bu herhangi bir kurum tarafından açıklanmamıştı. Daha sonra teröre destek veren içerikler paylaşılıyor diye açıklama yapıldı. Daha sonra ortaya çıktı ki 15 Temmuz la birlikte kendine darbe yapan yöneticiler listesinde sayın cumhurbaşkanımızın adı da yazılmış. Yasaklamanın bu yüzden yapıldığı ortaya çıktı. Zira hiç kimse bu paylaşımı silmeyi ve değiştirmeyi kabul etmedi. Bakanın açıklamasına bakarsak Wikipedia asla açılmayacak ta ki kendine darbe yapan yöneticiler listesinden Recep Tayyip Erdoğanın adı diline ne kadar.

Peki Türk Telekom borcu ne olacak? Ahmet Arslan konuyla ilgili Telekom un taleplerine devredilebileceği açıklamasını yaptı. Bildiğiniz gibi şirket Devletin kefil olduğu kredilerini ödeyemiyor. Kim ödeyecek? Elbette son zamanlarda ayyuka çıkan vergilerle bizler ödeyeceğiz. Tıpkı yap işlet devret modeliyle yapılan köprü kredileri gibi Türk Telekom kredilerini de halkımız ödeyecek. Ayrıca bakanın söylediğine göre Oger yani Arap şirket telekomu btk’nın izni olmadan devredemiyor. İçimiz ferahladı.