Wi-fi Düzgün Çekmiyor. Sebebi Nedir?

İnternet kullanımı gün geçtikçe artıyor. Bununla birlikte Akn kaldırıldı haberleri yayılıyor. Bakalım yeni düzenleme ile internet dünyamız nasıl şekillenecek. Lakin, bazıları hala internette problem yaşıyor. Bunun en önemli sebebi kablosuz bağlantı. Evde modelden uzaklaştıkça kablosuz sinyali zayıflıyor. Peki bunun olası sevenleri ne? Nasıl çözüm bulabilirsiniz?

Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma, kablolu bağlantı kablosuza göre her zaman daha performanslıdır.

Sorunları sıralamadan önce çözümlerden 2 açıklama yapalım.

Menzil genişletici: En iyileri sadece prize takılıp kullanılan bir cihazdır. Modeminize bağlanır, oradan aldığı sinyali bulunduğu ortama yayar. Lakin en verimliözüm değildir. Bu tıpkı iki kabloyu birbirine eklemek gibidir. İllaki performans kaybı yaşanır.

Powerline Adaptör: Bu cihaz evin elektrik tesisatını internet bağlantı kablosuna çevirir. Bu nedenle sıkıntı en aza iner. Modele eşitlendikten sonra adaptörün biri modemin bulunduğu bölgeye diğeri de internetin iletilmedi istendiği kısma takılır. İnternet kablolu olarak ikisi arasında iletilirken veri kaybı en aza iner.

1. Evin duvarları sinyali engeller

Evin bir yerine modemi koydunuz. Diğer odada sinyal zayıflayacaktır. Duvardan geçmesi zordur. Bunun için çözüm, menzil genişletici olabilir. Ama onunda aldığı sinyal zayıf olducağından en kaliteli çözüm Powerline Adaptör olacaktır.

2. Ahşap evler

Wi-fi sinyalini bir diğer düşmanı da ahşaptır. Nasıl sinyal kalın bir duvardan geçerken zorlanıyorasa ince bir lambiriden geçerken de aynı oranda zorlanır. Zaten ahşap yapıların sağlıklı olmasının nedeni de budur. Yine Powerline Adaptörle sağlıklı bir bağlantı yapılabilir.

3. Büyük ya da katlı evler, geniş alan

İlk kata modemi koydunuz üst kattan sinyali bulmak güç olacaktır. Evin bir ucundan diğerine sinyal çok zor gider. Bunun için en iyi çözüm Powerline Adaptör

4. Modemi doğru yere koyun

Modemi mümkün olduğunca orta kısımlara koyun. Bu sayede geniş alana yayılacaktır.

5. Elektronik cihazlardan uzak durun

Mikrodalga, TV, radyo, buzdolabı gibi cihazların manyetik alanları Wi-fi sinyalini engelleyecektir. Bu nedenle bu cihazlardan uzak tutun.

6. Modem seçimi önemli

Eski modemler performans açısından ihtiyaçlarınızı karşılamaz, ümidiyle değiştirin. Alırken en geniş alana en güçlü sinyali gönderebilecek ve internet bağlantınızla uygun olan modemi alın.

Altyapı ya da arıza sıkıntınız yoksa Wi-fi sinyal sorununu bu şekilde çözmeniz mümkün olabilir.