Whatsapp’ta RahatsÄ±z Edilmeden Sohbet Etme NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Whatsapp Ã¼zerinden Ã§ok mu rahatsÄ±z ediliyorsunuz ya da cevap vermek istemediÄŸiniz ama Ã§evrim iÃ§i olduÄŸunuz zaman vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlar mÄ± var? BunlarÄ±n hepsinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ bulunuyor. Whatsapp’ta son gÃ¶rÃ¼lme yani bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z sizin en son ne zaman Whatsapp’Ä± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve Ã§evrim iÃ§i olduÄŸunuzu gÃ¶rebiliyor ki bunu kapatmak mÃ¼mkÃ¼n. AyrÄ±ca okundu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ bildirimlerini kapatmak da mÃ¼mkÃ¼n. Son olarak anlÄ±k olarak Ã§evrim iÃ§i olma durumunuzu kapatmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n. Åžimdi nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatalÄ±m.

Son gÃ¶rÃ¼lme ve okundu bilgisini ayarlar kÄ±smÄ±nda basitÃ§e kapatabiliyorsunuz. Peki Ã§evrim iÃ§i olduÄŸunuzda bunu nasÄ±l gizleyebilirsiniz? Ayarlar – gizlilik – durum yolunu Whatsapp uygulamasÄ±nda takip edin. Åžu kiÅŸilerle paylaÅŸ satÄ±rÄ±nÄ± seÃ§in. Burada sizden Ã§evrim iÃ§i durumunuzu gÃ¶rmesini isteyeceÄŸiniz ya da izin vereceÄŸiniz kiÅŸileri seÃ§menizi isteyecektir. HiÃ§ kimseyi seÃ§meyin. Kaydedin.

Bu ÅŸekilde hiÃ§ kimse sizin o an Ã§evrim iÃ§i olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶remez. Bu durumda yeni gelen bir mesaja cevap vermeniz de gerekmez. Elbette yukarÄ±da bahsettiÄŸimiz bÃ¼tÃ¼n ayarlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman siz de bu ayarlarÄ±n size saÄŸladÄ±ÄŸÄ± faydalardan feragat edeceksiniz.