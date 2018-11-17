WhatsApp’ta Muhabbeti Arttıracak Özellik

WhatsApp geliştiricileri ilginç bir özellik üzerinde çalışıyor. Özelliği duyduğunuzda tıpkı Facebook benzeri bir sosyal medya uygulamalarında görebileceğiniz cinsten bir yenilik olduğunu düşüneceksiniz. Bu yenilik ile WhatsApp’ta muhabbet artacak.

Whatsapp’a yeni gelecek olan özellikle listenize yer alan arkadaşlarınız puanlanacak. Daha detaylı açıklamak gerekirse mesajlarınıza hemen cevap veren kişiler olumlu puan alacak. Mesajlarınızı umursamayıp geç cevap verenler olumsuz puan alacak.

Peki bu puanlama ne işe yarayacak? Olumsuz puan alan kişiler listenizde gerileme giderken sürekli sohbette olduğunuz ve sizi önemseyen hemen cevap veren kişiler ön sıralara çıkacak.

Son zamanlarda telefonlarda yer aldığı söylenen yapay zeka WhatsApp ‘a da geldi. Artık hangi arkadaşınızın daha iyi olduğunu ve de hangisinin size çok daha fazla önem verdiğini WhatsApp’ta görmeniz mümkün olacak. Ayrıca puanlamayı multimedya mesajlar da etkileyecek.

Bu yeni özellik kişilerin arasını da bozabilir. Aman dikkat.