Whatsapp’ta Mesaj Paylaşımına Sınırlama

6 aydır Hindistan’da denenen özellik bütün Whatsapp’a verildi. Bu özellik bir mesajı bir kişinin 5 defa paylaşabilmesini sağlıyor. Bu sayede yalan bir haberin çok sayıda kişiye ve de alakasız kişilere yayılması önlenmiş oluyor. Yani bir mesaj yazdınız. Bu mesajın sizin rehberinizde olmayan kişilere gitme ihtimali düşüyor.

Daha önce yalan bir haberin çok hızlı bir şekilde yayılması ve yalan olmasına rağmen çok fazla paylaşıldığı için herkesin haberi doğru olarak düşünmesi hususu herkesi rahatsız etti. Zaten Facebook uzun zamandır yalan haberle Facebook üzerinden mücadele ediyordu. Bu durum şimdi Whatsapp için de geçerli.

Daha önce bir kişi bir mesajı 20 kez paylaşabiliyordunuz. Şimdi bu 5 kez paylaşıma düştü. Peki bu durum gerçek bir haberin yayılmasını engellemeyecek mi? Yetkililer buna şu şekilde bakıyor. Gerçek bir haber başka kaynaklardan da edinilebilir. Zira Whatsapp bir haber paylaşım, veya topluluk yönetme sosyal medya uygulaması değil. Sadece mesajlaşma ve iletişim ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir uygulama. Hiç bir haberin bu kadar hızlı yayılması Whatsapp üzerinden gerekli değil.