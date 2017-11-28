Whatsapp’ta Hikayeler Modu Nedir, NasÄ±l KullanÄ±lÄ±r?

Snapchat ile gelen hikayeler modu diÄŸer sosyal medya uygulamalarÄ±na da gelmeye baÅŸladÄ±. Burnumuza taklit kokusu gelse de bu durumun Facebook’un pek umrunda olacaÄŸÄ±Ä± sanmÄ±yorum. Bu ÅŸekilde yenilikler yaparak Whatsapp’Ä±n Ã¼nÃ¼nÃ¼ yaymaya devam etmek Facebook iÃ§in yeterli bir Ã¶dÃ¼l olacaktÄ±r.

Son gÃ¼ncellemeyle gelen hikayeler modunun Snapchat’tekinden hiÃ§bir farkÄ± yok. Bu nedenle uzun uzadÄ±ya bu Ã¶zelliÄŸin Ã¼zerinde durmayacaÄŸÄ±m. Bu Ã¶zelliÄŸi nasÄ±l kullanabileceÄŸinizi anlatmak daha yerinde bir davranÄ±ÅŸ olur.

Whatsapp hikayeler modunu kullanmak iÃ§in;

Alt menÃ¼de en sola eklenen butonu gÃ¶receksiniz. Durum adÄ±ndaki buton dikkatinizi Ã§eker. GÃ¼ncellemeden sonra bÃ¶yle bir butonun size de gelmiÅŸ olmasÄ± gerek. Bu butona tÄ±klayÄ±n.

Durum butonunun iÃ§erisinde en Ã¼stte hikaye oluÅŸtur yer alacak. Buraya basarak tÄ±pkÄ± Snapchat’teki gibi hikayenizi oluÅŸturabilirsiniz.

Yine durum butonuna tÄ±klayarak oluÅŸturulan hikayeleri gÃ¶rebilirsiniz.

Taklit de olsa Whatsapp’Ä±n kendini geliÅŸtirme hevesine hayran kaldÄ±k. Bu kadar Ã§ok kullanÄ±cÄ±ya saihp olup bÃ¶yle bir nimeti deÄŸerlendirmemek yanlÄ±ÅŸ bir seÃ§im olurdu.