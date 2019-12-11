Whatsapp’ta Eski Mesajları Geri Getirme

Whatsapp, dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması oldukça popüler. Uygulamayı kullanmayan yok desek yalan olmaz. Bu uygulamada o kadar mesajlaşırken milyonlarca mesajı telefonda tutmanız mümkün değil mi? Ya da daha önce sildiğiniz ama şimdi ihtiyacınız olan mesajlara nasıl ulaşacaksınız? Gelin birlikte bakalım.

Android için mesajları yedekten geri yükleme

Bu yöntem yedeğini telefona alanlar için geçerli aşağıdaki adımları harfiyen uygulayın. Dikkat bu yöntem hali hazırda telefonunuzda bulunan mesajlara zarar verebilir.

Dosya yöneticisini açın. Eğer yoksa bir tane indirin.

sdcard/WhatsApp/Databases klasörüne ilerleyin. Bulunmuyorsa klasör içinde WhatsApp/Databases araması yapın.

Yedek dosyaları karşınızda ama geri yüklenebilir şekile değil.

Dosyalar tarihlerle etiketlenmiş. Örneğin msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 şeklinde. İlgili tarihten hangi yedeği geri yüklemek istediğinizi seçin.

Dosyanın adını değiştirip şu şekilde düzenleyin: msgstore.db.crypt12 yani aradaki tarihi ve var olan rakamı kaldırıyoruz. Dikkat edin. Başka türlü çalışmaz.

Whatsapp’ı silin.

Daha sonra tekrar kurun ve geri yükle seçeneğini seçin.

Google Drive üzerinden geri yükleme için de Whatsapp’ı silip tekrar kurmanız gerekiyor. Yine yedekten geri yükleme yapmanız ve Google Drive seçmeniz gerekiyor.

iOS için yedekten geri yükleme

Bunun için iCloud yedeklemesini kullanmanız gerekiyor.

WhatsApp > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği kısmından yedeğinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Son yedeğinize bakın ve istediğiniz mesajlar bu kısımdaysan uygulamayı kaldırıp tekrar yedekten yüklemeniz gerekiyor. İşlem bu kadar.