Whatsapp’da Yanlışlıkla Gönderilen Mesajı Silmek

Daha once yazdığım yazıda bu özelliğin yakinda geleceğinden bahsetmiştik. Sonunda Whatsapp üzerinden gönderilen mesajları artık karşı taraf görmeyecek şekilde de silebiliyorsunuz. Daha önceden mesaj silme vardı ama bu sadece silen tarafından görünmüyordu. Şimdi silinen mesaj iki tarafa da görünmez oluyor. İşte bilmeniz gerekenler;

Mesajı silmek için 7 dakika süreniz var. Bu süre geçtikten sonra karşı taraf için mesaj silinemiyor.

Mesajı sildiginiz zaman karşı taraf mesajın silindigine dair bildirim alıyor.

Bu özellik için iki tarafında Whatsapp’ın son sürümünü kullanması gerekiyor.

Peki Whatsapp mesajları iki taraf için de nasıl silinir?

Silmek istediğiniz mesaja uzun basın ve mesajı sil ya da mesajı herkes için sil seçeneklerini kullanın.