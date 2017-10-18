Whatsapp’a Yakında 3 Özellik Birden Geliyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp sık sık güncelleniyor. Yakın zaman içinde gelecek bir güncelleme ile Whatsapp’a 3 yeni özellik eklenecek.

1. Grup sohbetlerinden arama yapılabilecek. Lakin tam olarak nasıl olacak bilemiyorum. Grup araması mı Yoksa gruba dahil bir kişi mi bunu yakinda göreceğiz.

2. Gönderdiğiniz fotoğraflara zaman damgası. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini gönderdiğiniz kişiye belirtebilirsiniz.

3. Emoji aramak daha kolay. Bundan sonra istediğiniz ifadeyi adını yazarak bulabileceksiniz.

Whatsapp yakında güncellenecek. Bekleyin