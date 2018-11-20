WhatsApp’a Snapchat Özelliği

WhatsApp her geçen hafta yeni bir özellikle karşımızda. Devrim niteliğinde mesajları herkesten silme özelliği gelişiyor. Snapchat’te çok popüler olan başka bir mesaj silme özelliği WhatsApp tarafından kopyalanıyor.

Snapchat’te uzun zamandır popüler olan süreli mesajlar özelliği WhatsApp için kullanıma sunulacak. Bir mesaj attığınız zaman istediğiniz bir süreyi belirleyecek otomatik olarak silinmesi sağlanıyor.

Daha önce gelen güncelleme ile mesajları herkesten belli bir süre içerisinde silme imkanı sunuldu. Bu özellik ise mesajları belli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Süreyi belirliyorsunuz mesajı gönderiyorsunuz. Süresi dolunca mesaj herkesten otomatik olarak siliniyor.

10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süreler ön tanımlı olarak geliyor. Süresi dolunca mesaj herkesten otomatik siliniyor.