Whatsapp’a Hatırlatıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

Whatsapp’a ilginç ama çoğu için kullanışlı bir özellik eklendi. Any.do uygulaması iOS ve Android için oldukça kullanışlı bir hatırlatıcı uygulaması. Görevler ekleyip zamanı gelince hatırlatma alabiliyorsunuz. Bu uygulama Whatsapp ile anlaşmaya vararak güncelleme ile kullanıcılara sunuldu. Peki Whatsapp’ın bu yeni hatırlatıcı özelliği nasıl çalışıyor?

Bir sekreter gibi çalışıyor

Whatsapp üzerinden Any.do kullanıcısına mesaj atıyorsunuz. Size neyi ne zaman hatırlatması gerektiğini söylüyorsunuz. Zamanı gelince de size Whatsapp üzerinden mesaj geliyor ve yapmanız gereken şeyi hatırlatıyor. Oldukça ilginç ve de basit bir özellik gibi görünüyor. Görseli inceleyin.

Yukarıdaki görselde kişi “Netflix aboneliğimi iptal et” şeklinde bir mesaj gönderiyor. Any.do “Bunu sana hatırlatmamız ister misin, istersen ne zaman?” şeklinde karşılık veriyor. Kişi ” Yarın Sabah” diyerek ne zaman hatırlatma almak istediğini belirtiyor. Any.do ise “Tamam, yarın sabah site hatırlatacağım ” diyor. Zamanı geldiğinde kişiye mesaj atarak Netflix aboneliğini iptal etmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Ücretli

Bu özellik maalesef ücretli sunuluyor. Aylık ücreti 5,99$ olarak belirlenmiş. Çoğu için fazla gelebilir ama kendisi için özel bir sekreter tutmak isteyenler servisi basit bir şekilde kullanabilir.