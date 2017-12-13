Whatsapp’a Bir KaÃ§ Yeni Ã–zellik

Her geÃ§en gÃ¼n daha da geliÅŸen dÃ¼nyanÄ±n en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ±na yeni Ã¶zellikler yakinda ekleniyor. Åžimdi beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde kullanilabilen bu Ã¶zelliklerden biraz bahsedelim.

Daha kolay engelleme ve engel kaldÄ±rma.

Bu sayede sizi rahatsÄ±z eden o an mesaj almak istemediÄŸiniz kiÅŸileri kÄ±sa sÃ¼re basÄ±lÄ± tutmayla engelleyebileceksiniz. AynÄ± sekilde engel kaldirmaknda kolay olacak.

Salla sorun bildir.

Bu Ã¶zellik sayesinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z problemleri sallayarak yÃ¶neticilere geliÅŸtiricilere iletebileceksiniz.

Grup iÃ§in yÃ¶netici ayarlarÄ±.

Whatsapp’ta kurduÄŸunuz kuruplarnicin yÃ¶neticilere bazÄ± dÃ¼zenleme ve bildirim ayarlarÄ± yetkisi veriliyor.