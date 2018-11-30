WhatsApp Yöneticileri Neden İşi Bırakıyor Sizi de Etkileyecek

WhatsApp için daha önce duyurduğumuz bir güncelleme daha gelmedi ama etkileri görünmeye başladı. WhatsApp satılmadan önce kurucularından olan ve şimdi Facebook için üst düzey görev sürdüren Neeraj Arora işi bıraktı. Sebebi sizi de etkileyecek.

Daha önce de üst düzey iki yönetici işten ayrılmıştı. Bunun sebebi olarak da daha önce hakkında bir haber yaptığımız reklam güncellemesi gösteriliyor. WhatsApp ‘ın asıl kurucuları WhatsApp amacına sadık kalmadığı ve kullanıcıların gizliliklerini tehlikeye attığı için nı güncellemeyi istemiyordu. Güncelleme gerçeğe her yaklaştığında istifalar gelmeye başladı.

Güncelleme şu şekilde; yakın zamanda gelmesi beklenen yeniliklere WhatsApp durum kısmında reklamlar görülecek. Bu hali hazırda Facebook ve Instagram için kullanılan bir gelir yöntemi. WhatsApp aynı yöntemle gelir elde edecek.

Asıl sebep reklam değil, yöntemi. Şöyle ki reklamlar hedeflemeli olarak gösterilecek. Yani kişilerin ilgi alanlarına göre reklamlar karşısına çıkacak. Bunu yapmak için elbette kişisel verilerin ve eğilimleri depolanması gerekiyor. Hal böyle olunca kişisel verilerin gizliliği geçmişte de örneklerini yaşadığımız üzere tehlikeye giriyor. Bunu istemeyenler de bir bir istifa ediyor.

WhatsApp, Facebook ‘a satılmadan önce ücretliydi. Senelik cüzi bir miktar ücret karşılığında kullanılabiliyordu. Facebook satın almasından sonra ücretsiz oldu ve gelir yöntemleri aramaya başlandı.

Son olarak yapılan bir anket neticesi ise şu şekilde insanların %41’i WhatsApp reklamları devreye girince kullanmayı anında bırakacağını söylüyor.