WhatsApp Yedekten Geri Yükleme Nasıl Yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp için bir çok yazı yazsak da tamamıyla herşeyi anlatmamız mümkün olmuyor. Bir başka WhatsApp yazımızla karşınızdayız. Bu yazıda WhatsApp uygulamanızın başına bişey geldiğinde sohbet içeriğinizin tamamını yedekten geri yüklemeyi sizlere göstereceğiz.

WhatsApp silmek zorunda mı kaldınız? Peki mesajlarınızı nasıl geri alacaksınız? İşte yöntem. Uygulamayı tekrar kurun, başlarken size soracağı yemekten geri yüklensin mi sorusuna olumlu cevap verin. Apple cihazlarla yedek icloud hesabınızdaki alınır. Kısa süren işlemden sonra WhatsApp sohbetlerini, fotoğraf ve eğer yedeklemede seçtiyseniz videoların hepsi geri gelir.

Android cihazlarda ise işlem aynıdır. Ama Google Drive dan yedek alınır. Yedeğin yapıldığı Google hesabını telefonunuza eklediğinizden emin olun.

Eğer WhatsApp uygulamanızın başına birşey gelmediyse şimdiden yedekleme ayaklarımızı yapın. Yedekleme sıklığınızı doğru belirleyin. Eğer sabit bir Wifi kullanıyorsanız mutlaka günlük yedekleme açın. Her gece yedekleme yapacaktır. Videoları dahil etmenizi öneririm zira yakın zaman içinde Google Drive anlaşması devreye girdiğinden artık alan sıkıntısı yaşamayacaksınız.