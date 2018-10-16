WhatsApp Yedekleriniz Silinecek

Yakın zaman içinde WhatsApp Google arasındaki anlaşma devreye girince eski yedeklerinizin otomatik olarak silineceğini biliyor muydunuz? İşte yedekleriniz hakkında bilmeniz gerekenler ve silinmemesi için yapmanız gerekenler.

Bir ay kadar sonra WhatsApp yedekleriniz Android kullanıcıları için hala Google Drive va yedeklenecek. Hatta Drive alanınızdan yer kaplamayacak. Bunun yanında eski ve kullanılmayan yedekleriniz Drive’dan temizlenecek.

Hangi yedekler silinecek ?

Bir seneden fazladır güncellenmeyen herhangi bir haraket olmayan yediğiniz silinecek. Ayrıca otomatik yedekleme kapalı olan hesapların eski yedekleri de silinecek.

Bu yedekleri nasıl koruyacaksınız?

Bu yedekleri kurtarmak için üzerine yedekleme yapınız.

Telefondaki mesajlara ne olacak?

Telefonunuz bu değişimden etkilenmeyecek . Hatta yedeklerinizi telefonunuza yapabilirsiniz. Daha sonra aynı yedeği tüm bu işlemlerden sonra Google Drive’da yapabilirsiniz