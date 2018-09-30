Whatsapp Yedekleri Nasıl Silinir?

Whatsapp yedek almadan daha önce bahsettik. Whatsapp’ın Google anlaşmasından da söz ettik. Peki Whatsapp yedeklerinizin başınıza bela olacağını mı düşünüyorsunuz? Nasıl yedek silersiniz bu yazıda sizlere anlatıyoruz. Ayrıca Google Drive anlaşması da kasımın ortasında başladığına göre eğer Whatsapp yedekleri telefonunuzda çok yer kaplıyorsa ve siz de beklemek istemiyorsanız mutlaka bu yolu deneyin.

Telefondan silme

Bunun için dosya yöneticisini açın. Whatsapp’ın kurulu olduğu klasöre geldikten sonra database ya da veri tabanı dosyalarını bulun. Burada Whatsap yedeklerini silebilirsiniz.

Google Drive’dan silme

Bunun için ilgili hesabınıza giriş yapıp 3 noktaya tıklayın ve buradan yedeklemeleri seçin. Whatsapp yedeğinizi silin.

iPhone için

Ayarlar – Apple Kimliği – iCloud yolunu takip ederseniz burada Whatsapp yedeğinizi bulabilirsiniz.

Whatsapp için bütün yedek silme işlemlerini gösterdik. Yakın zaman içinde buna ihtiyacınız kalmayacaktır. Çünkü Drive anlaşması başlıyor.